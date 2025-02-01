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Ракетний обстріл Полтави: пошкоджено пʼятиповерхівку

Армія РФ влучила у житловий будинок в Полтаві 1 лютого. Фото: Полтавська ОВААрмія РФ влучила у житловий будинок в Полтаві 1 лютого. Фото: Полтавська ОВА

У суботу, 1 лютого, російській війська завдали удару по Полтаві, зафіксовано влучання в житловий будинок.

За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. 

Рятувальники повідомили, що станом на 9:10 відомо про двох загиблих внаслідок атаки. Ще семеро осіб постраждали. З частково зруйнованого будинку врятували 21 особу.

Також у Полтавській області є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

— Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. Відомо про двох постраждалих. Їх доставляють у міські лікарні, де нададуть усю необхідну медичну допомогу.

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