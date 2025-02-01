Ракетний обстріл Полтави: пошкоджено пʼятиповерхівку
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- Аліна Квітко
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8:35, 01 лютого, 2025
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У суботу, 1 лютого, російській війська завдали удару по Полтаві, зафіксовано влучання в житловий будинок.
За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби.
Рятувальники повідомили, що станом на 9:10 відомо про двох загиблих внаслідок атаки. Ще семеро осіб постраждали. З частково зруйнованого будинку врятували 21 особу.
Також у Полтавській області є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.
— Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, – зазначили в ОВА.
Нагадаємо, що ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. Відомо про двох постраждалих. Їх доставляють у міські лікарні, де нададуть усю необхідну медичну допомогу.
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