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Кількість загиблих у Полтаві зросла до 10: рятувальні роботи тривають

Росія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНСРосія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНС

У Полтаві тривають аварійно-рятувальні роботи після влучання російської ракети у житловий будинок, внаслідок якої загинули 10 людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. 

Як відомо, суботу, 1 лютого 2025 року, близько 8:30 ранку, російські війська завдали ракетного удару по Полтаві, влучивши в п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа, пошкоджено сусідні будинки та 12 автомобілів. 

За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-22. 

Ще 17 осіб отримали поранення, серед них – четверо дітей. Вдалося врятувати 22 особи. Фахівці ДСНС та Нацполіції надали психологічну допомогу 194 постраждалим, зокрема 11 дітям.

Рятувальники продовжують працювати на місці, розбираючи завали та ліквідовуючи наслідки надзвичайної ситуації.

Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Полтавській області.

Росія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНСРосія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНС
Росія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНСРосія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНС
Росія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНСРосія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНС
Росія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНСРосія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНС
Росія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНСРосія вдарила по Полтаві. Фото: ДСНС

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