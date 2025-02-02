В Одесі у морозильній камері знайшли тіло дитини: поліція розслідує вбивство

В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика, тіло якого виявили в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі.

Як повідомили в Національній поліції України, загиблому хлопчику було 1 рік і 3 місяці.

У квартирі також мешкали його 18-річна мати, 44-річний співмешканець жінки, який раніше мав судимості, та дворічна сестричка загиблого.

Дворічну дівчинку вилучили з родини та тимчасово помістили до лікарні. Мати та її співмешканець наразі дають свідчення слідчим.

На місці події працювали криміналісти, слідчі та мобільна ДНК-лабораторія. За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітнього (пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України).

Причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Слідчі продовжують розслідування.

В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція