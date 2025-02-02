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В Одесі у морозильній камері знайшли тіло дитини: поліція розслідує вбивство

В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: НацполіціяВ Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика, тіло якого виявили в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі.

Як повідомили в Національній поліції України, загиблому хлопчику було 1 рік і 3 місяці.

У квартирі також мешкали його 18-річна мати, 44-річний співмешканець жінки, який раніше мав судимості, та дворічна сестричка загиблого.

Дворічну дівчинку вилучили з родини та тимчасово помістили до лікарні. Мати та її співмешканець наразі дають свідчення слідчим.

На місці події працювали криміналісти, слідчі та мобільна ДНК-лабораторія. За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітнього (пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України).

Причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Слідчі продовжують розслідування.

В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: НацполіціяВ Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція
В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: НацполіціяВ Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 48-річний житель Одеського району зізнався у вбивстві свого 72-річного батька. У такий спосіб чоловік помстився за загибель хворої собаки. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.

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