У Полтаві вже 12 загиблих: рятувальники продовжують шукати постраждалих
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- Альона Коханчук
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11:04, 02 лютого, 2025
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Внаслідок ракетного російського удару 1 лютого по п'ятиповерхівці у Полтаві кількість загиблих зросла до 12 осіб: рятувальники продовжують пошукові роботи.
Про це повідомляють у Державній слкжбі з надзвичайних ситуацій
Як повідомили надзвичайники близько 23 години 1 лютого, до 10 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві.
«17 постраждали, з них – 4 дитини. Врятовано 22 особи», – йдеться у повідомленні.
Та вже через 40 хвилин рятувальники додали, що збільшилася кількість загиблих у Полтаві до 11 людей (одна людина померла у лікарні).
Нагадаємо, що 1 лютого 2025 року, близько 8:30 ранку, російські війська завдали ракетного удару по Полтаві, влучивши в п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа, пошкоджено сусідні будинки та 12 автомобілів. За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-22.
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