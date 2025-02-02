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У Полтаві вже 12 загиблих: рятувальники продовжують шукати постраждалих

Рятувальники продовжують розкопувати завали. Фото:ДСНСРятувальники продовжують розкопувати завали. Фото:ДСНС

Внаслідок ракетного російського удару 1 лютого по п'ятиповерхівці у Полтаві кількість загиблих зросла до 12 осіб: рятувальники продовжують пошукові роботи.

Про це повідомляють у Державній слкжбі з надзвичайних ситуацій

Як повідомили надзвичайники близько 23 години 1 лютого, до 10 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві.

«17 постраждали, з них – 4 дитини. Врятовано 22 особи», – йдеться у повідомленні.

Та вже через 40 хвилин рятувальники додали, що збільшилася кількість загиблих у Полтаві до 11 людей (одна людина померла у лікарні).

У Полтаві кількість загиблих зросла до 12 осіб. Фото:ДСНСУ Полтаві кількість загиблих зросла до 12 осіб. Фото:ДСНС
Наслідки удару по Полтаві. Фото:ДСНСНаслідки удару по Полтаві. Фото:ДСНС

Нагадаємо, що 1 лютого 2025 року, близько 8:30 ранку, російські війська завдали ракетного удару по Полтаві, влучивши в п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа, пошкоджено сусідні будинки та 12 автомобілів. За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-22. 

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