В Одесі упіймали підозрюваного у шпигунстві за кораблями ЗСУ

В Одесі затримали підозрюваного у шпигунстві. Фото: СБУ

В Одесі затримали підозрюваного у шпигунстві за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що 37-річний безробітний одесит розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту. Також він мав знайти вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. За даними правоохоронців, російські війська мали використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе.

«Як встановило розслідування, для збирання розвідданих зрадник об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон», — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрюваний під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року військова контррозвідка Служби безпеки України затримала 12 підозрюваних російських агентів та інформаторів. Вони шпигували за українськими силами оборони у п’яти регіонах країни, і шукали позиції розташування літаків F-16 та інших стратегічних об’єктів.