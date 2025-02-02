Рятувальники завершили розбір завалів дому у Полтаві: там загинули 14 людей

Полтава після російського удару 1 лютого. Фото: ДСНС

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої 1 лютого ворожим ракетним ударом п'ятиповерхівки.

Про це повідомили у ДСНС України.

Кількість загиблих станом на вечір зросла до 14 людей.

— У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей, — повідомили у ДСНС.