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Рятувальники завершили розбір завалів дому у Полтаві: там загинули 14 людей

Полтава після російського удару 1 лютого. Фото: ДСНСПолтава після російського удару 1 лютого. Фото: ДСНС

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої 1 лютого ворожим ракетним ударом п'ятиповерхівки.

Про це повідомили у ДСНС України.

Кількість загиблих станом на вечір зросла до 14 людей.

— У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей, — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, що 1 лютого близько 8:30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Полтаві, влучивши в п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа, пошкоджено сусідні будинки та 12 автомобілів. За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-22. 

 

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