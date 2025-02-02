Рятувальники завершили розбір завалів дому у Полтаві: там загинули 14 людей
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- Аліса Мелік-Адамян
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19:05, 02 лютого, 2025
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У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої 1 лютого ворожим ракетним ударом п'ятиповерхівки.
Про це повідомили у ДСНС України.
Кількість загиблих станом на вечір зросла до 14 людей.
— У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, що 1 лютого близько 8:30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Полтаві, влучивши в п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа, пошкоджено сусідні будинки та 12 автомобілів. За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-22.
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