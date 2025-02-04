Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади
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- Даріна Мельничук
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11:03, 04 лютого, 2025
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Бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив, що йде з посади командувача Оперативного командування «Південь».
Про це він написав у Facebook.
Генадій Шаповалов подякував своїм підлеглим за службу та захист України.
«Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь» — потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої перемоги», — пише він.
Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду. Він буде координувати військову допомогу Україні у Вісбадені.
Зазначимо, що у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).
Нагадаємо, Геннадія Шаповалова призначили командувачем військ оперативного командування «Південь» у квітні 2024 року.
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