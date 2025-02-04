Командувач ОК «Південь» Шаповалов йде з посади

Геннадій Шаповалов. Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив, що йде з посади командувача Оперативного командування «Південь».

Про це він написав у Facebook.

Генадій Шаповалов подякував своїм підлеглим за службу та захист України.

«Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь» — потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої перемоги», — пише він.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду. Він буде координувати військову допомогу Україні у Вісбадені.

Зазначимо, що у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

Нагадаємо, Геннадія Шаповалова призначили командувачем військ оперативного командування «Південь» у квітні 2024 року.