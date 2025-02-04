Збитки на майже ₴48 тисяч: з початку року по Миколаєві вже спалили сім сміттєвих контейнерів

Спалений контейнер для сміття. Фото: Telegram-канал Олександра Сєнкевича

У Миколаєві невідомі спалили черговий пластиковий контейнер для сміття. Це вже сьомий контейнер, який знищили на вулицях міста.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, сім знищених контейнерів дорівнюють 47 тисяч 869 гривень збитків для міста.

Також він повідомив, що минулого 2024 року у Миколаєві спалили 77 штук сміттєвих баків на суму понад 500 тисяч гривень.

«На жаль, серед містян і є такі, які не цінують майно та шкодять місту», — додав він.

Нагадаємо, що впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття.