На Одещині підозрюють прикордонника у незаконному переправленні чоловіків через кордон за $7 тис.

На Одещині викрили прикордонника, який незаконно переправляв чоловіків за кордон. Фото: ДБР

В Одеській області викрили колишнього інспектора Державної прикордонної служби України, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Слідство встановило, що підозрюваний шукав бажаючих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогти потрапити до невизнаного Придністров’я в обхід пунктів пропуску. Ціна допомоги коштувала 7 тисяч доларів.

Як зазначає Державне Бюро розслідувань, чоловік обіцяв особисто вночі провести чоловіків до визначеного місця на кордоні, звідти показати як вони можуть перейти кордон самотужки. Він запевняв, що вже неодноразово проводив таким чином людей через кордон.

У прокуратурі додали, що що наприкінці січня він запропонував 36-річному знайомому свої послуги з переправлення. Той погодився і діяв за наступними вказівками — оселився в готелі у місті Кодима, звідки вони мали удвох дійти до ділянки за два кілометри до держкордону. Оплатити «трансфер» він мав перед перетином.

На Одещині викрили прикордонника, який незаконно переправляв чоловіків за кордон. Фото: ДБР

Прикордонника затримали 31 січня 2025 року після одержання грошей. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 9 років увʼязнення.

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 242 240 гривень. Розслідування триває, встановлюють усі факти та повне коло причетних.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники спільно з правоохоронцями затримали громадянина Болгарії, якого підозрюють у створенні схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.