На Снігурівщині зростає кількість виявлених російських БПЛА: мешканців закликають бути уважними

Сапери працюють у Шевченівській громаді, архівне фото: «МикВісті»

На Снігурівщині зростає кількість випадків виявлення російських безпілотників на відкритих територіях.

У зв'язку з цим, начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта закликав мешканців бути уважними.

«Ворог продовжує використовувати повітряні засоби ураження (ракети та ударні БПЛА), завдаючи ударів по території України. У зв’язку з цим важливо бути особливо уважними, адже почастішали випадки виявлення ворожих безпілотників на відкритих територіях та сільськогосподарських полях Снігурівщини», – повідомив він.

Крім того, за його словами, росіяни почали обладнувати свої БПЛА засобами підриву, які можуть спрацювати при спробі перемістити або підняти дрон.

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«Це створює смертельну небезпеку для всіх, хто може випадково натрапити на такі БПЛА. Крім того, на території нашої держави були непоодинокі випадки несанкціонованого вилучення місцевими мешканцями уламків або цілих засобів ураження з місць падіння. Такі дії можуть не лише становити загрозу життю, а й ускладнювати розслідування обстрілів, а поширення фото- та відеознімків дронів чи їх уламків у медіа дозволяє ворогу коригувати свої подальші атаки», – підкреслив Іван Кухта.

Іван Кухта нагадав, що у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на дрони або їх уламки, потрібно повідомляти про це правоохоронні органи та міську раду, а також не наближатись до підозрілих об’єктів, не чіпати їх і не намагатись самостійно пересувати.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».