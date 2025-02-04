  • вівторок

    4 лютого, 2025

  • -0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -0.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Снігурівщині зростає кількість виявлених російських БПЛА: мешканців закликають бути уважними

Сапери працюють у Шевченівській громаді, архівне фото: «МикВісті»Сапери працюють у Шевченівській громаді, архівне фото: «МикВісті»

На Снігурівщині зростає кількість випадків виявлення російських безпілотників на відкритих територіях.

У зв'язку з цим, начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта закликав мешканців бути уважними.

«Ворог продовжує використовувати повітряні засоби ураження (ракети та ударні БПЛА), завдаючи ударів по території України. У зв’язку з цим важливо бути особливо уважними, адже почастішали випадки виявлення ворожих безпілотників на відкритих територіях та сільськогосподарських полях Снігурівщини», – повідомив він.

Крім того, за його словами, росіяни почали обладнувати свої БПЛА засобами підриву, які можуть спрацювати при спробі перемістити або підняти дрон.

«Це створює смертельну небезпеку для всіх, хто може випадково натрапити на такі БПЛА. Крім того, на території нашої держави були непоодинокі випадки несанкціонованого вилучення місцевими мешканцями уламків або цілих засобів ураження з місць падіння. Такі дії можуть не лише становити загрозу життю, а й ускладнювати розслідування обстрілів, а поширення фото- та відеознімків дронів чи їх уламків у медіа дозволяє ворогу коригувати свої подальші атаки», – підкреслив Іван Кухта.

Іван Кухта нагадав, що у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на дрони або їх уламки, потрібно повідомляти про це правоохоронні органи та міську раду, а також не наближатись до підозрілих об’єктів, не чіпати їх і не намагатись самостійно пересувати.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Останні новини про: Мінна безпека

На Херсонщині через детонацію міни постраждала жінка
За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини
Дистанційне мінування: у Херсоні знешкодили 11 російських вибухівок
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська область перша за приростом надходжень податку на зарплати від бізнесу

Катерина Середа
новини

У Миколаєві чотири ОСББ вже подали заявки на участь у програмі Револьверного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Департаменту енергетики Миколаєва знадобилось 5 років, щоб доробити укоси майже в сотні будинках після заміни вікон

Аліна Квітко
новини

Утриматись від обрізки дерев на 3 роки, — Департамент ЖКГ Миколаєва підготував пропозицію на сесію

Юлія Бойченко
новини

Європейський банк розглядає дві можливості допомоги Миколаєву з житлом: відбудова зруйнованого або будівництво соціального

Юлія Бойченко

Останні новини про: Мінна безпека

Дистанційне мінування: у Херсоні знешкодили 11 російських вибухівок
За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини
На Херсонщині через детонацію міни постраждала жінка

Миколаївська область перша за приростом надходжень податку на зарплати від бізнесу

У Миколаєві чотири ОСББ вже подали заявки на участь у програмі Револьверного фонду

4 години тому

У січні миколаївці набрали майже 10 млн літрів води в точках безкоштовної видачі

Головне сьогодні