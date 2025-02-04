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Парамедики з Великобританії продовжують навчати одеських рятувальників

Парамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини. 

Як повідомляють в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Одеській області, рятувальники відпрацьовують навички допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.

«За допомогою спеціальних манекенів, поділившись на міні-групи, кожен із співробітників відпрацьовує різні методи надання допомоги постраждалим, вдосконалюючи свої навички та вміння. Ці заняття для нас дуже важливі, адже прибуваючи одними з перших на місця надзвичайних подій, де є постраждалі, важливо діяти чітко, злагоджено та правильно, щоб врятувати не одне людське життя», — йдеться у повідомленні.

Парамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини, фото: ДСНСПарамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини, фото: ДСНС
Парамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини, фото: ДСНСПарамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини, фото: ДСНС
Парамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини, фото: ДСНСПарамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини, фото: ДСНС

Нагадаємо, під час аудієнції у Ватикані Папі Римському Франциску передали книгу з малюнками дітей Одещини.

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