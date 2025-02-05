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На Миколаївщині поліція затримала чоловіка за побиття односельця

Фото: Поліція Тернопільської областіНа Вознесенщині поліція затримала чоловіка за побиття односельця. Фото: Поліція Тернопільської області

У понеділок, 3 лютого, до поліції надійшло повідомлення від соціальної працівниці про те, у помешканні свого 71-річного підопічного в одному із селищ Доманівської громади, вона виявила його на підлозі з ознаками побиття.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Поліції встановила, що ввечері 1 лютого до потерпілого прийшов односелець, у стані алкогольного сп’яніння, та почав сварку. Під час конфлікту підозрюваний побив потерпілого руками по обличчю і тулубу, та пішов.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні, його стан медики розцінюють як середньої тяжкості.

Слідчі затримали 45-річного чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Південноукраїнську оголосили підозру двом неповнолітнім за побиття 14-річної дівчини.

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