На Миколаївщині поліція затримала чоловіка за побиття односельця
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
13:09, 05 лютого, 2025
-
У понеділок, 3 лютого, до поліції надійшло повідомлення від соціальної працівниці про те, у помешканні свого 71-річного підопічного в одному із селищ Доманівської громади, вона виявила його на підлозі з ознаками побиття.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Поліції встановила, що ввечері 1 лютого до потерпілого прийшов односелець, у стані алкогольного сп’яніння, та почав сварку. Під час конфлікту підозрюваний побив потерпілого руками по обличчю і тулубу, та пішов.
Наразі потерпілий перебуває у лікарні, його стан медики розцінюють як середньої тяжкості.
Слідчі затримали 45-річного чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому загрожує до 8 років увʼязнення.
Нагадаємо, у Південноукраїнську оголосили підозру двом неповнолітнім за побиття 14-річної дівчини.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини