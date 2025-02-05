Вибух в ТЦК Рівного: за даними СБУ, росіяни «втемну» підірвали завербованого агента

Кадри з місця події після вибуху у Дніпропетровську. Фото: поліція

СБУ з’ясувала, що підпив в приміщення обласного ТЦК в Рівному організували російські спецслужби, використавши «втемну» завербованого агента.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Там запевнили, що вербування агента російські спецслужби здійснювали через Telegram. За їх даними, чоловік прибув до Рівного із саморобною бомбою, яку носив у туристичному рюкзаку.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби Росії. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували бомбу.

«Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок події чоловік загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, що увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.