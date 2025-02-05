Вибух в ТЦК Рівного: за даними СБУ, росіяни «втемну» підірвали завербованого агента
-
- Альона Коханчук
-
•
-
15:04, 05 лютого, 2025
-
СБУ з’ясувала, що підпив в приміщення обласного ТЦК в Рівному організували російські спецслужби, використавши «втемну» завербованого агента.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Там запевнили, що вербування агента російські спецслужби здійснювали через Telegram. За їх даними, чоловік прибув до Рівного із саморобною бомбою, яку носив у туристичному рюкзаку.
Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби Росії. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували бомбу.
«Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони», — йдеться у повідомленні.
Унаслідок події чоловік загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Нагадаємо, що увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.
Останні новини про: СБУ