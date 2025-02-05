  • середа

    5 лютого, 2025

  • 0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • 0.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вибух в ТЦК Рівного: за даними СБУ, росіяни «втемну» підірвали завербованого агента

Кадри з місця події після вибуху у Дніпропетровську. Фото: поліціяКадри з місця події після вибуху у Дніпропетровську. Фото: поліція

СБУ з’ясувала, що підпив в приміщення обласного ТЦК в Рівному організували російські спецслужби,  використавши «втемну» завербованого агента.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Там запевнили, що вербування агента російські спецслужби здійснювали через Telegram. За їх даними, чоловік прибув до Рівного із саморобною бомбою, яку носив у туристичному рюкзаку.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби Росії. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували бомбу.

«Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок події чоловік загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, що увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.

Останні новини про: СБУ

СБУ затримала підозрювану у коригуванні російських ударів по Херсону
СБУ відкрила кримінальну справу за розголошення держтаємниці через нібито слова Буданова про «загрозу існуванню України»
В Одесі упіймали підозрюваного у шпигунстві за кораблями ЗСУ
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях Миколаєва встановили шість сонячних електростанцій за два роки

Даріна Мельничук
новини

У дитячому містечку «Казка» досі не огородили небезпечний вхід, який покрився тріщинами та осипається

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська область перша за приростом надходжень податку на зарплати від бізнесу

Катерина Середа
новини

У Миколаєві чотири ОСББ вже подали заявки на участь у програмі Револьверного фонду

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: СБУ

В Одесі упіймали підозрюваного у шпигунстві за кораблями ЗСУ
СБУ відкрила кримінальну справу за розголошення держтаємниці через нібито слова Буданова про «загрозу існуванню України»
СБУ затримала підозрювану у коригуванні російських ударів по Херсону

Міська влада Одеси виділила понад ₴200 млн на обороноздатность

У лікарнях Миколаєва встановили шість сонячних електростанцій за два роки

1 година тому

У дитячому містечку «Казка» досі не огородили небезпечний вхід, який покрився тріщинами та осипається

Головне сьогодні