Україна повернула з російського полону 150 захисників
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- Даріна Мельничук
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16:00, 05 лютого, 2025
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У середу, 5 лютого, Україна повернула 150 захисників додому після перебування в російському полоні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, вдалось повернути воїнів Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Також повернулись військових Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.
«Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну», — пише президент.
Він зазначив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.
Нагадаємо, 15 січня, вдалося звільнити з полону восьмеро миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».
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