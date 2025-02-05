Україна повернула з російського полону 150 захисників

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

У середу, 5 лютого, Україна повернула 150 захисників додому після перебування в російському полоні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, вдалось повернути воїнів Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Також повернулись військових Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

«Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну», — пише президент.

Він зазначив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулось 150 українців. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 15 січня, вдалося звільнити з полону восьмеро миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».