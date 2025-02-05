Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
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- Даріна Мельничук
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16:45, 05 лютого, 2025
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Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Про це йдеться в картках законопроєктів 4220-IX, 4221-IX.
Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.
В Україні вже 14 раз продовжили воєнний стан і мобілізацію, термін дії яких закінчувався 8 лютого 2025 року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.
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