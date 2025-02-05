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Одеські піротехніки проходять реабілітацію за допомогою іпотерапії

Одеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії.

Як повідомляють в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Одеській області, спеціально навчені коні допомагають рятувальникам розвантажитись.

«Співробітники Служби порятунку через важку роботу інколи мають якось «відволікатися». У цьому їм допомагають спеціально навчені коні, які дають рятувальникам розвантажитись, покращити свій фізичний та моральний стан. Заняття проводяться задля того, щоб наші титани хоч трішки відпочили від важкої щоденної праці», — повідомляє пресслужба. 

Одеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії, фото: ДСНСОдеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії, фото: ДСНС
Одеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії, фото: ДСНСОдеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії, фото: ДСНС
Одеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії, фото: ДСНСОдеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії, фото: ДСНС

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