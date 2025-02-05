Одеські піротехніки проходять реабілітацію за допомогою іпотерапії
-
- Анна Гакман
-
•
-
23:00, 05 лютого, 2025
-
Одеські піротехніки проходять психологічну реабілітацію за допомогою іпотерапії.
Як повідомляють в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Одеській області, спеціально навчені коні допомагають рятувальникам розвантажитись.
«Співробітники Служби порятунку через важку роботу інколи мають якось «відволікатися». У цьому їм допомагають спеціально навчені коні, які дають рятувальникам розвантажитись, покращити свій фізичний та моральний стан. Заняття проводяться задля того, щоб наші титани хоч трішки відпочили від важкої щоденної праці», — повідомляє пресслужба.
Нагадаємо, парамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини.
Останні новини про: ДСНС