З російського полону вдалось повернути ще 25 миколаївських морпіхів

З російського полону додому повернули ще 25 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Сьогодні, 5 лютого, з російського полону вдалося звільнити 25 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь.

Про це повідомили в пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Серед них — 18 військових з 36-ї бригади, двоє з 1-го та п’ятеро з 501-го батальйонів.

«Вітаємо братів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом! Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо всім, хто доклав титанічних зусиль для повернення наших побратимів з російського полону», — написали в пресслужбі.

З російського полону додому повернули ще 25 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 25 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 25 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 25 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, Україна повернула 150 захисників додому після перебування в російському полоні.

За словами президента України Володимира Зеленського, вдалось повернути воїнів Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Також повернулись військових Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.