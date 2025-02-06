  • четвер

    6 лютого, 2025

  • -0.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • -0.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині чоловік погрожував гранатою працівникам обленерго, які хотіли відключити світло за борги

Наркотики, які вилучили у жителя Миколаївщини. Фото: пресслужба НацполіціїНаркотики, які вилучили у жителя Миколаївщини. Фото: пресслужба Нацполіції

На Миколаївщині чоловік погрожував гранатою працівникам обленерго, які хотіли відключити електроенергію за борги. Під час обшуку поліцейські знайшли у нього наркотики.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, у 48-річного мешканця Радсадівської громади правоохоронці, які приїхали на виклик, знайшли дві гранати: бойову і навчальну. А також, кілограм канабісу, готового до вживання.

Вилучені наркотики слідчі направили на експертизу. Наразі, за погодженням із Миколаївською окружною прокуратурою, чоловіку оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, йому загрожує до семи років тюрми.

Наркотичні рослини, які вирощував підозрюваний житель Миколаївського району. Фото: пресслужба НацполіціїНаркотичні рослини, які вирощував підозрюваний житель Миколаївського району. Фото: пресслужба Нацполіції

Раніше у селі Веселинове Миколаївської області хтось кинув гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Завдав ударів ножем незнайомцю: поліція затримала жителя Миколаєва
На Миколаївщині поліція затримала чоловіка за побиття односельця
На Миколаївщині російського командира засудили до 10 років тюрми за катування мирних жителів
Реклама

Читайте також:

новини

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» майже рік шукає донора для будівництва нової тепломережі за майже ₴500 млн

Аліна Квітко
новини

Облтеплоенерго запустило у Миколаєві нову котельну за кошти Данії

Даріна Мельничук
новини

ЄІБ: Питна вода у Миколаєві не зʼявиться після будівництва водогону, потрібна система очищення

Юлія Бойченко
новини

Через різницю в тарифах державний борг перед «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити ₴1 млрд

Аліна Квітко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині російського командира засудили до 10 років тюрми за катування мирних жителів
На Миколаївщині поліція затримала чоловіка за побиття односельця
Завдав ударів ножем незнайомцю: поліція затримала жителя Миколаєва

Жителям Миколаєва виплатили понад ₴107 млн за програмою «єВідновлення»

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

4 години тому

На Миколаївщині мають оновити стратегію розвитку на найближчі роки

Головне сьогодні