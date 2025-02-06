На Миколаївщині чоловік погрожував гранатою працівникам обленерго, які хотіли відключити світло за борги

Наркотики, які вилучили у жителя Миколаївщини. Фото: пресслужба Нацполіції

На Миколаївщині чоловік погрожував гранатою працівникам обленерго, які хотіли відключити електроенергію за борги. Під час обшуку поліцейські знайшли у нього наркотики.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, у 48-річного мешканця Радсадівської громади правоохоронці, які приїхали на виклик, знайшли дві гранати: бойову і навчальну. А також, кілограм канабісу, готового до вживання.

Вилучені наркотики слідчі направили на експертизу. Наразі, за погодженням із Миколаївською окружною прокуратурою, чоловіку оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, йому загрожує до семи років тюрми.

Наркотичні рослини, які вирощував підозрюваний житель Миколаївського району. Фото: пресслужба Нацполіції

Раніше у селі Веселинове Миколаївської області хтось кинув гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.