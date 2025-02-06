Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
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- Анна Гакман
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19:37, 06 лютого, 2025
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Сьогодні, 6 лютого, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Без водопостачання залишилися:
- вул. Троїцька і всі прилеглі до неї;
- від 1-ї Інгульської до 6-ї Інгульської.
Відновити подачу води планують орієнтовно до 20:00 7 лютого.
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