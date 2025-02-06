  • четвер

    6 лютого, 2025

  • -0.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • -0.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води, фото: «МикВісті»Відключення води, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 6 лютого, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Без водопостачання залишилися:

  •  вул. Троїцька і всі прилеглі до неї;
  •  від 1-ї Інгульської до 6-ї Інгульської.

Відновити подачу води планують орієнтовно до 20:00 7 лютого.

Читайте також статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?»

Останні новини про: Відключення води

Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» майже рік шукає донора для будівництва нової тепломережі за майже ₴500 млн

Аліна Квітко
новини

Облтеплоенерго запустило у Миколаєві нову котельну за кошти Данії

Даріна Мельничук
новини

ЄІБ: Питна вода у Миколаєві не зʼявиться після будівництва водогону, потрібна система очищення

Юлія Бойченко
новини

Через різницю в тарифах державний борг перед «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити ₴1 млрд

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення води

Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси
Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Жителям Миколаєва виплатили понад ₴107 млн за програмою «єВідновлення»

Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

4 години тому

На Миколаївщині мають оновити стратегію розвитку на найближчі роки

Головне сьогодні