Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 6 лютого, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Без водопостачання залишилися:

вул. Троїцька і всі прилеглі до неї;

від 1-ї Інгульської до 6-ї Інгульської.

Відновити подачу води планують орієнтовно до 20:00 7 лютого.

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