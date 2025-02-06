У 2025 році українців найбільше хвилюють інфляція та економічна криза, – опитування «Рейтинг»

Зростання цін та інфляція найбільше хвилюють українців у 2025 році, фото з сайту dsnews

Зростання цін та інфляція, економічна криза та посилення обстрілів – саме ці загрози найбільше хвилюють українців у найближчі 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 20 листопада по 4 грудня 2024 року.

Серед інших важливих викликів громадяни назвали:

подальшу окупацію територій (25%);

демографічну кризу (18%);

припинення підтримки від іноземних партнерів (17%);

відключення світла і теплопостачання (16%);

політичну кризу (14%).

Загрози найбільше хвилюють українців у найближчі 12 місяців, інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 5600 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Формат вибірки: дві вікові категорії: молодші (25-45 років) та старші (46-65 років), за гендерною ознакою (50% - жінки, 50% - чоловіки) та типом поселення (40% обласний центр, 30% - малі міста, 30% - села). Похибка — не більше 2,2% для вибірки 2000 респондентів і не більше 4.9% для підвибірок по 400 респондентів з довірчою ймовірністю 0,95.