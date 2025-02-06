У 2025 році українців найбільше хвилюють інфляція та економічна криза, – опитування «Рейтинг»
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- Анна Гакман
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19:01, 06 лютого, 2025
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Зростання цін та інфляція, економічна криза та посилення обстрілів – саме ці загрози найбільше хвилюють українців у найближчі 12 місяців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 20 листопада по 4 грудня 2024 року.
Серед інших важливих викликів громадяни назвали:
- подальшу окупацію територій (25%);
- демографічну кризу (18%);
- припинення підтримки від іноземних партнерів (17%);
- відключення світла і теплопостачання (16%);
- політичну кризу (14%).
Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 5600 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Формат вибірки: дві вікові категорії: молодші (25-45 років) та старші (46-65 років), за гендерною ознакою (50% - жінки, 50% - чоловіки) та типом поселення (40% обласний центр, 30% - малі міста, 30% - села). Похибка — не більше 2,2% для вибірки 2000 респондентів і не більше 4.9% для підвибірок по 400 респондентів з довірчою ймовірністю 0,95.
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