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Росіяни атакувала Миколаївщину балістикою та дронами: є руйнування

Росія атакувала Миколаївщину ракетами і дронами, фото: «МикВісті»Росія атакувала Миколаївщину ракетами і дронами, архівне фото: «МикВісті»

Вчора, 6 лютого, близько 15:52 росіяни атакували балістичною ракетою Миколаївщину.

Ймовірно це була С-300/С-400, яка розірвалася над відкритою територією поза межами населених пунктів, повідомив очільник Миколаївської обласній військовій адміністрації Віталій Кім.

Також вчора о 17:01 російська армія атакувала дроном FPV Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу у селі Солончаки пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає.

Крім того, вночі 7 лютого протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині два БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 5 лютого російська армія атакувала Миколаївську область, використовуючи FPV-дрони.

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