Росіяни атакувала Миколаївщину балістикою та дронами: є руйнування
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 07 лютого, 2025
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Вчора, 6 лютого, близько 15:52 росіяни атакували балістичною ракетою Миколаївщину.
Ймовірно це була С-300/С-400, яка розірвалася над відкритою територією поза межами населених пунктів, повідомив очільник Миколаївської обласній військовій адміністрації Віталій Кім.
Також вчора о 17:01 російська армія атакувала дроном FPV Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу у селі Солончаки пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає.
Крім того, вночі 7 лютого протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині два БпЛА «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що 5 лютого російська армія атакувала Миколаївську область, використовуючи FPV-дрони.
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