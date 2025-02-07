У Чернівцях чоловік помер у військкоматі під час ВЛК: поліція проводить розслідування
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- Марія Хаміцевич
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12:28, 07 лютого, 2025
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У Чернівцях 7 лютого в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помер 32-річний чоловік.
За даними поліції Чернівецької області, під час проходження військово-лікарської комісії йому раптово стало зле, після чого він знепритомнів. На місці йому надали домедичну допомогу та викликали медиків, проте врятувати не вдалося.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті. Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».
Нагадаємо, що раніше на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі також раптово помер військовозобовʼязаний чоловік. Стверджується, що він помер від епілептичного нападу.
Також у Полтавському ТЦК заявляли про самогубство військовозобовʼязаного. Його тіло знайшли в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобовʼязаних.
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