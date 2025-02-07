У Чернівцях чоловік помер у військкоматі під час ВЛК: поліція проводить розслідування

У Чернівцях чоловік помер під час військово-лікарської комісії, фото: kyiv24.news

У Чернівцях 7 лютого в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помер 32-річний чоловік.

За даними поліції Чернівецької області, під час проходження військово-лікарської комісії йому раптово стало зле, після чого він знепритомнів. На місці йому надали домедичну допомогу та викликали медиків, проте врятувати не вдалося.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті. Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».

Нагадаємо, що раніше на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі також раптово помер військовозобовʼязаний чоловік. Стверджується, що він помер від епілептичного нападу.

Також у Полтавському ТЦК заявляли про самогубство військовозобовʼязаного. Його тіло знайшли в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобовʼязаних.