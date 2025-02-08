Російські війська атакували громаду на Миколаївщині
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
8:00, 08 лютого, 2025
-
У пʼятницю, 7 лютого, російська армія обстріляла Миколаївську область.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що вчора о 09:49 росіяни завдали артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 6 лютого, росіяни атакували Миколаївщину балістичною ракетою.
Російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.
Останні новини про: Обстріл Миколаївщини