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Російські війська атакували громаду на Миколаївщині

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 7 лютого, російська армія обстріляла Миколаївську область.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що вчора о 09:49 росіяни завдали артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 6 лютого, росіяни атакували Миколаївщину балістичною ракетою.

Російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.

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