Війська РФ обстріляли Херсонщину: поранено дитину та поліціянта зі службовим собакою

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської області

Війська РФ вкотре обстріляли Херсонщину. Відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — дитина та поліціянт зі службовим собакою.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

З самого ранку окупанти відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Центральному району Херсона. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки віком 33 та 57 років і 11-річний хлопчик. У всіх — мінно-вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес.

У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували FPV-дроном біля блокпоста. Постраждав 33-річний херсонський поліціянт-кінолог разом зі службовим собакою.

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської області Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської області

Правоохоронця з вибуховою травмою, уламковими пораненнями рук та обличчя доправили до лікарні, а пса з уламковими пораненнями — до ветеринарної клініки.

Окрім того, російська армія з артилерії обстріляла Благовіщенське. Унаслідок обстрілу 56-річна місцева жителька зазнала мінно-вибухової травми та контузії.

Минулої доби, 8 лютого, війська рф били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та БпЛА по житлових кварталах, соціальній та промисловій інфраструктурі. Унаслідок обстрілів 5 людей постраждали, серед них — одна дитина.

У населених пунктах пошкоджень зазнали 36 об’єктів: 4 багатоквартирні та 24 приватні будинки, 3 автомобілі, приміщення банку, заводи, будівлі коледжу та університету.

Нагадаємо, впродовж 8 лютого ворог двічі атакував Куцурубську громаду: дронами типу FPV й артилерійським обстрілом. Постраждалих немає.