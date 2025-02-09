  • неділя

    9 лютого, 2025

  • -2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 лютого , 2025 неділя

  • Миколаїв • -2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Війська РФ обстріляли Херсонщину: поранено дитину та поліціянта зі службовим собакою

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської областіНаслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської області

Війська РФ вкотре обстріляли Херсонщину. Відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — дитина та поліціянт зі службовим собакою.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

З самого ранку окупанти відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Центральному району Херсона. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки віком 33 та 57 років і 11-річний хлопчик. У всіх — мінно-вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес.

У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували FPV-дроном біля блокпоста. Постраждав 33-річний херсонський поліціянт-кінолог разом зі службовим собакою.

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської областіНаслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської області
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської областіНаслідки російських обстрілів на Херсонщині, 9 лютого 2025 року. Фото: поліція Херсонської області

Правоохоронця з вибуховою травмою, уламковими пораненнями рук та обличчя доправили до лікарні, а пса з уламковими пораненнями — до ветеринарної клініки.

Окрім того, російська армія з артилерії обстріляла Благовіщенське. Унаслідок обстрілу 56-річна місцева жителька зазнала мінно-вибухової травми та контузії.

Минулої доби, 8 лютого, війська рф били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та БпЛА по житлових кварталах, соціальній та промисловій інфраструктурі. Унаслідок обстрілів 5 людей постраждали, серед них — одна дитина.

У населених пунктах пошкоджень зазнали 36 об’єктів: 4 багатоквартирні та 24 приватні будинки, 3 автомобілі, приміщення банку, заводи, будівлі коледжу та університету.

Нагадаємо, впродовж 8 лютого ворог двічі атакував Куцурубську громаду: дронами типу FPV й артилерійським обстрілом. Постраждалих немає.

Останні новини про: Війна в Україні

У Південноукраїнську планують відкрити центр реабілітації для військових
Трамп заявив ЗМІ, що говорив з Путіним телефоном
Українська лазерна зброя зможе збивати безпілотники, — командувач Сухаревський
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївщина увійшла до п'ятірки областей, які подали найбільше прєктів у систему DREAM

Юлія Бойченко
новини

«Жіночий всесвіт»: у Миколаєві відкрили виставку квілінгу та вишивки

Даріна Мельничук
новини

«Миколаївоблтеплеонерго» щомісяця видає близько 10 млн літрів безкоштовної питної води

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві сім профтехучилищ планують передати з держвласності в обласну

Аліна Квітко
новини

До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Українська лазерна зброя зможе збивати безпілотники, — командувач Сухаревський
Трамп заявив ЗМІ, що говорив з Путіним телефоном
У Південноукраїнську планують відкрити центр реабілітації для військових

Миколаївщина увійшла до п'ятірки областей, які подали найбільше прєктів у систему DREAM

Юлія Бойченко

У Південноукраїнську планують відкрити центр реабілітації для військових

У будинку на Миколаївщині вибухнув газовий балончик: постраждала жінка та підліток