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Сили оборони знищили два «Шахеди» у небі над Миколаївщиною

Робота Сил протиповітряної оборони, фото: ukr.radioРобота Сил протиповітряної оборони, фото: ukr.radio

У ніч на 9 лютого сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні безпілотники типу «Shahed 131/136» на Миколаївщині.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Водночас впродовж 8 лютого ворог двічі атакував Куцурубську громаду: дронами типу FPV й артилерійським обстрілом. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 7 лютого російська армія обстріляла з артилерії акваторію Очаківської громади. А 6 лютого росіяни атакували Миколаївщину балістичною ракетою.

Російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.

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