Сили оборони знищили два «Шахеди» у небі над Миколаївщиною
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- Юлія Бойченко
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8:05, 09 лютого, 2025
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У ніч на 9 лютого сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні безпілотники типу «Shahed 131/136» на Миколаївщині.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Водночас впродовж 8 лютого ворог двічі атакував Куцурубську громаду: дронами типу FPV й артилерійським обстрілом. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 7 лютого російська армія обстріляла з артилерії акваторію Очаківської громади. А 6 лютого росіяни атакували Миколаївщину балістичною ракетою.
Російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.
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