За добу росіяни обстрілювали Миколаївщину з дронів та артилерії: є руйнування

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївському районі вчора, 9 лютого, об 11.30 росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та сараї.

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Також вчора російська армія о 17:11 обстрілювала Куцурубську громаду з артилерії. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, вночі 10 лютого сили протиповітряної оборони знищили в Миколаївській області чотири Shahed 131/136.

Нагадаємо, що у ніч на 9 лютого ППО знищила два ударні безпілотники Shahed 131/136 на Миколаївщині.