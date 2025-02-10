За добу росіяни обстрілювали Миколаївщину з дронів та артилерії: є руйнування
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 10 лютого, 2025
-
У Миколаївському районі вчора, 9 лютого, об 11.30 росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та сараї.
Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Також вчора російська армія о 17:11 обстрілювала Куцурубську громаду з артилерії. Постраждалих серед населення немає.
Крім того, вночі 10 лютого сили протиповітряної оборони знищили в Миколаївській області чотири Shahed 131/136.
Нагадаємо, що у ніч на 9 лютого ППО знищила два ударні безпілотники Shahed 131/136 на Миколаївщині.
Останні новини про: Війна в Україні