На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджено два підприємства та близько 20 будинків

Постраждалий від обстрілу будинок. Фото: Telegram- сторінка Сергія Лисака

Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши «Гради» та важку артилерію.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак пошкоджено два промислові підприємства, житлові будинки та автомобілі.

«Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади», — йдеться у повідомленні.

За його словами, пошкоджені 2 промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 — понівечені. Побиті й 2 п'ятиповерхівки. А ще — 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали. Він також зазначив, що вночі над Дніпропетровщиною знищили 5 російських безпілотників.

Російські військові обстріляли Нікопольський район. Фото: Telegram- сторінка Сергія Лисака Понівечені житлові будинки. Фото: Telegram- сторінка Сергія Лисака Наслідки обстрілу. Фото: Telegram- сторінка Сергія Лисака Пошкоджені автомобілі. Фото: Telegram- сторінка Сергія Лисака

Нагадаємо, що у Миколаївському районі вчора, 9 лютого, росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та сараї.