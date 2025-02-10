Трьох мешканок Херсона підозрюють у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Трьом місцевим жителькам Херсона оголосили про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації міста підозрювані добровільно співпрацювали з РФ та працювали на керівних посади в незаконно створеній адміністрації Херсона.

Зазначається, що 41-річна жінка очолила «управління паливно-енергетичного комплексу», 55-річна жінка — «управління освіти», а третя керувала «відділом дошкільної освіти».

«Вони виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, сприяючи посиленню окупаційного режиму», — йдеться у повідомленні.

Херсонська окружна прокуратура трьом місцевим жителькам заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, депутату Генічеської міської ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» оголосили підозру в держзраді та колабораціонізмі.