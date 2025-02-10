Трьох мешканок Херсона підозрюють у колабораціонізмі
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- Даріна Мельничук
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22:45, 10 лютого, 2025
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Трьом місцевим жителькам Херсона оголосили про підозру в колабораційній діяльності.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, під час окупації міста підозрювані добровільно співпрацювали з РФ та працювали на керівних посади в незаконно створеній адміністрації Херсона.
Зазначається, що 41-річна жінка очолила «управління паливно-енергетичного комплексу», 55-річна жінка — «управління освіти», а третя керувала «відділом дошкільної освіти».
«Вони виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, сприяючи посиленню окупаційного режиму», — йдеться у повідомленні.
Херсонська окружна прокуратура трьом місцевим жителькам заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, депутату Генічеської міської ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» оголосили підозру в держзраді та колабораціонізмі.
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