У Львові померла дитина через видалення зубів: лікарка отримала підозру

У Львові повідомили про підозру лікарці-анастезіологу через смерть дитини після видалення зубів. Фото: Офіс генпрокурора

Лікарці-анастезіологу зі Львова повідомили про підозру через смерть пʼятирічного хлопчика після видалення молочних зубів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у грудні 2023 року під час лікування зубів у приватній клініці Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому і через місяць помер.

Правоохоронці зʼясували, що лікарка, яка проводила анестезію, не мала спеціалізованої освіти. Вона не кваліфікована, щоб проводити анестезію дітям, тому й обрала помилкову тактику процедури.

У серпні 2023 року ця лікарка з дипломом, що дозволяє їй надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча анестезіологія» і посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком «дитяча анестезіологія».

Зазначається, що хлопчику мали видалити два молочні зуби, тому стоматолог запропонувала провести процедуру під загальною анестезією. Згодом директор клініки пояснив матері хлопчика, що під час операції в дитини зупинилося серце, яке, за його словами, лікарям вдалося запустити. Хлопчика перевели до реанімації, де лікарі констатували смерть мозку.

Слідчі дії тривають. Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваній.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика, тіло якого виявили в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі.