На Вознесенщині через нічну атаку «Шахедів» пошкоджено будівлю ліцею
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:39, 11 лютого, 2025
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У Миколаївській області внаслідок атаки безпілотниками типу «Shahed 131/136» вночі 11 лютого ППО знищила 6 БпЛА.
Уламками збитого дрону та вибуховою хвилею постраждала будівля ліцею у Вознесенському районі, повідомляють у Миколаївській ОВА.
Там зокрема зазначають, що будівлю навчального закладу не експлуатується. Постраждалих через обстріл немає.
У ранковому зведенні ОВА також повідомляють, що о 9 ранку 10 лютого росіяни атакували дроном типу FPV Куцурубську громаду. Там також обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 10 лютого сили протиповітряної оборони знищили в Миколаївській області чотири Shahed 131/136.
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