На Вознесенщині через нічну атаку «Шахедів» пошкоджено будівлю ліцею

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області внаслідок атаки безпілотниками типу «Shahed 131/136» вночі 11 лютого ППО знищила 6 БпЛА.

Уламками збитого дрону та вибуховою хвилею постраждала будівля ліцею у Вознесенському районі, повідомляють у Миколаївській ОВА.

Там зокрема зазначають, що будівлю навчального закладу не експлуатується. Постраждалих через обстріл немає.

У ранковому зведенні ОВА також повідомляють, що о 9 ранку 10 лютого росіяни атакували дроном типу FPV Куцурубську громаду. Там також обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 10 лютого сили протиповітряної оборони знищили в Миколаївській області чотири Shahed 131/136.