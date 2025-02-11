За добу на Херсонщині через російські удари загинули двоє людей, ще шестеро поранені

Херсонщина, архівне фото Суспільне Херсон

У Херсонській області минулої доби, 10 лютого, внаслідок російських ударів двоє людей загинули і шестеро дістали поранення. Пошкоджені будинки, газопроводи та автомобілі.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під російським вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Садове, Станіслав, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Федорівка, Червоний Маяк, Шляхове, Зеленівка.

Пошкоджені шість багатоповерхівок та 12 приватних будинків, газопроводи, сільськогосподарська техніка і приватні автомобілі.

Крім цього, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один російський дрон Shahed-131/136.

Нагадаємо, що також під час атаки вночі 11 лютого ППО вдалось збити 6 безпілотників. Уламками збитого дрону та вибуховою хвилею постраждала будівля ліцею у Вознесенському районі. У Миколаївській ОВА пишуть, що вона не експлуатувалась.