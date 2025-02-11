На Харківщині росіяни влучили бомбою у будинок, серед поранених — дитина
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- Альона Коханчук
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14:01, 11 лютого, 2025
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Російські війська обстріляли керованими авіабомбами селище Золочів Харківської області. Відомо про сімох постраждалих осіб. Троє — госпіталізовані до лікарні.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, та ДСНС.
Російський боєприпас влучив у приватний житловий будинок у селищі. Наразі на місці події працюють профільні служби.
Трьох постраждалих шпиталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є 12-річний хлопчик.
У поліції додали, що станом на 13:00 внаслідок обстрілу у селищі Золочів зруйновані два приватних будинки, пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди.
Також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха, Орішанського лісу.
Раніше повідомлялося, що росіяни обстрілювали Херсонський та Бериславський райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників.
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