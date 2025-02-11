На Харківщині росіяни влучили бомбою у будинок, серед поранених — дитина

У селищі Золочів зруйновані два приватних будинки. Фото: ДСНС

Російські війська обстріляли керованими авіабомбами селище Золочів Харківської області. Відомо про сімох постраждалих осіб. Троє — госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, та ДСНС.

Російський боєприпас влучив у приватний житловий будинок у селищі. Наразі на місці події працюють профільні служби.

Трьох постраждалих шпиталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є 12-річний хлопчик.

У поліції додали, що станом на 13:00 внаслідок обстрілу у селищі Золочів зруйновані два приватних будинки, пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди.

Також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха, Орішанського лісу.

Рятувальники шукають постраждалих. Фото: ДСНС Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів кота. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що росіяни обстрілювали Херсонський та Бериславський райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників.