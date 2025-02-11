Внаслідок обстрілів Херсонщини загинула людина, ще п’ятеро поранені: поліція фіксує наслідки
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- Марія Хаміцевич
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12:37, 11 лютого, 2025
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Росіяни обстрілювали Херсонський та Бериславський райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників.
Про це 11 лютого повідомили у Нацполіції Одеської області.
У Дніпровському районі Херсона внаслідок удару БпЛА загинула 72-річна жінка. Снаряди пошкодили житлові будинки та автомобілі.
В Антонівці під ударом дрона постраждав 79-річний чоловік.
Також російська артилерія вдарила по центральній частині Херсона — поранена 58-річна жінка.
Крім того, у Херсонському районі росіяни атакували FPV-дроном блокпост. Внаслідок удару поранення отримала службова собака поліції, її з мінно-вибуховою травмою та пневмотораксом евакуювали до ветеринарної клініки. Зазначається, що за кілька годин росіяни повторили атаку, вибухом було пошкоджено цивільний автомобіль.
Загалом пошкоджено 18 житлових будинків, лікарню, три навчальні заклади, автомобілі, газопроводи та сільгосптехніку.
Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 10 лютого, внаслідок російських ударів двоє людей загинули і шестеро дістали поранення. Пошкоджені будинки, газопроводи та автомобілі.
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