Внаслідок обстрілів Херсонщини загинула людина, ще п’ятеро поранені: поліція фіксує наслідки

Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини

Росіяни обстрілювали Херсонський та Бериславський райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників.

Про це 11 лютого повідомили у Нацполіції Одеської області.

У Дніпровському районі Херсона внаслідок удару БпЛА загинула 72-річна жінка. Снаряди пошкодили житлові будинки та автомобілі.

В Антонівці під ударом дрона постраждав 79-річний чоловік.

Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини

Також російська артилерія вдарила по центральній частині Херсона — поранена 58-річна жінка.

Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини

Крім того, у Херсонському районі росіяни атакували FPV-дроном блокпост. Внаслідок удару поранення отримала службова собака поліції, її з мінно-вибуховою травмою та пневмотораксом евакуювали до ветеринарної клініки. Зазначається, що за кілька годин росіяни повторили атаку, вибухом було пошкоджено цивільний автомобіль.

Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини

Загалом пошкоджено 18 житлових будинків, лікарню, три навчальні заклади, автомобілі, газопроводи та сільгосптехніку.

Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонщини

Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 10 лютого, внаслідок російських ударів двоє людей загинули і шестеро дістали поранення. Пошкоджені будинки, газопроводи та автомобілі.