Двох російських військових підозрюють у катуванні жителя Миколаївщини

Російських військових підозрюють у катуванні жителя Миколаївщини. Фото: Поліція Миколаївщини

Правоохоронці оголосили підозру двом російським військовим за катування цивільного мешканця колишньої тимчасово окупованої території Миколаївщини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідство встановило, що командир та заступник командира російський збройних сил в окупованих ними селах Снігурівської громади, незаконного утримували в нелюдських умовах та катували мешканця села Євгенівка.

Як зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі, російські військові били руками, ногами та дерев’яною палицею по різних частинах тіла цивільного жителя.

Військовим РФ повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, суд визнав винним російського військового у порушенні законів та звичаїв війни під час окупації Миколаївщини. Командира спецпідрозділу Нацгвардії РФ із позивним «Сибір» засудили до 10 років.