Двох російських військових підозрюють у катуванні жителя Миколаївщини
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- Даріна Мельничук
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20:15, 11 лютого, 2025
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Правоохоронці оголосили підозру двом російським військовим за катування цивільного мешканця колишньої тимчасово окупованої території Миколаївщини.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Слідство встановило, що командир та заступник командира російський збройних сил в окупованих ними селах Снігурівської громади, незаконного утримували в нелюдських умовах та катували мешканця села Євгенівка.
Як зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі, російські військові били руками, ногами та дерев’яною палицею по різних частинах тіла цивільного жителя.
Військовим РФ повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.
Нагадаємо, суд визнав винним російського військового у порушенні законів та звичаїв війни під час окупації Миколаївщини. Командира спецпідрозділу Нацгвардії РФ із позивним «Сибір» засудили до 10 років.
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