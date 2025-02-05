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На Миколаївщині російського командира засудили до 10 років тюрми за катування мирних жителів

Російського військового засуджено за порушення законів та звичаїв війни, фото: Миколаївська обласна прокуратураРосійського військового засуджено за порушення законів та звичаїв війни, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Суд визнав винним російського військового у порушенні законів та звичаїв війни під час окупації Миколаївщини. Командира спецпідрозділу Нацгвардії РФ із позивним «Сибір» засудили до 10 років позбавлення волі.

Як повідомли у Миколаївській обласній прокуратурі, під час тимчасової окупації Снігурівки Баштанського району російський командир віддавав накази про катування місцевих мешканців, серед яких була жінка.

Полонених утримували у будинку та гаражі. Росіяни били їх, катували, імітували розстріли, погрожували вбивством та намагалися змусити співпрацювати. Вони вимагали інформацію про розташування українських військових, тероборони та коригувальників, зазначили у Нацполіції Миколаївської області.

Слід зазначити, що у лютому минулого року росіянину заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Раніше повідомлялось, що всього з початку широкомасштабного вторгнення правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 481 факту жорстокого поводження, катування, заподіяння тілесних ушкоджень цивільному населенню під час окупації частини території Миколаївської області військовими збройних сил РФ.

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