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ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли, — Міненерго

Російський військовий на території тимчасово окупованої Запорізької атомної станції. Фото: AFPРосійський військовий на території тимчасово окупованої Запорізької атомної станції. Фото: AFP

У Міністерстві енергетики України заявили, що Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли.

Як повідомила прес-служба відомства, внаслідок російських атак знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що без повернення контролю України над станцією її безпека залишається під загрозою.

«Вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції», — зазначив він.

Нагадаємо, що глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки.

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