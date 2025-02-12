Федеральний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію українця, який відмовився від служби в ЗСУ

Поліція Німеччини, фото з сайту Антикор

Федеральний верховний суд Німеччини ухвалив рішення про екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути повернення, посилаючись на особисті переконання щодо військової служби. Це перший подібний випадок у німецькій судовій практиці.

Про це пише MDR.

Як зазначає видання, в Україні його звинувачують у погрозах і нападі на поліцейського під час аналізу крові в лікарні.

«Після екстрадиційного взяття чоловіка під варту в Німеччині, він чинив опір поверненню в Україну, аргументуючи це тим, що в разі екстрадиції йому доведеться очікувати призову на військову службу. Однак він не хотів вбивати людей і з міркувань совісті відмовився від військової служби. Однак через російсько-загарбницьку війну він позбавлений права на відмову від військової служби в Україні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у вересні-жовтні 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки. Раніше повідомлялось, що в Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.

Рік тому Віталій Кім заявив, що українців необхідно мотивувати до служби в лавах Збройних Сил України, інакше неможливо зберегти державу.