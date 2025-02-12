Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 лютого, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 13 лютого 20:00 води не буде по вулицях:

Нагірна;

Квітнева;

Янати.

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