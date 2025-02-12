Деякі вулиці Миколаєва до завтра залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Анна Гакман
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22:14, 12 лютого, 2025
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Сьогодні, 12 лютого, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 13 лютого 20:00 води не буде по вулицях:
- Нагірна;
- Квітнева;
- Янати.
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