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Генералу армії РФ заочно оголосили підозру за ракетний удар по Миколаївській ОВА

Наслідки російського удару по адмінбудівлі 29 березня 2022 року. Фото:Наслідки російського удару по адмінбудівлі 29 березня 2022 року. Фото: ДСНС

Правоохоронці Миколаївщини  заочно повідомили підозру екскомандувачу військ Південного військового округу, генералу армії РФ Олександру Дворнікову. За даними слідства, він віддав наказ завдати удару крилатою ракетою по будівлі Миколаївської обласної ради.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, 29 березня 2022 року за наказом Дворнікова російські війська випустили ракету «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки загинуло 36 людей, ще 38 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім адміністративної будівлі, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки, будівлю дитячої творчості, комерційні приміщення, автомобілі та об'єкти культурної спадщини Миколаївщини.

Екскомандувач військ Південного військового округу, генерал армії РФ Олександр Дворніков. Фото: з відкритих джерелЕкскомандувач військ Південного військового округу, генерал армії РФ Олександр Дворніков. Фото: з відкритих джерел

Як повідомлялося, вранці 29 березня 2022 року по будівлі Миколаївської обласної ради російськими військами було завдано ракетного удару з повітря. 

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