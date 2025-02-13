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На Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві трирічного малюка

Ілюстративне фото НацполіціїІлюстративне фото Нацполіції

На Одещині правоохоронці затримали 19-річного хлопця, якого підозроють у вбивстві трирічного сина співмешканки. За даними поліції, він побив хлопчика через те, що той плакав.

Як повідомили у Нацполіції, подія сталась учора, 12 лютого.

Зазначається, що співмешканець матері, який доглядав за хлопчиком, поки жінка була на роботі, намагався переконати правоохоронців, що дитина втратила свідомість через носову кровотечу. Однак слідство встановило, що чоловік жорстоко побив малюка, бо той плакав і не заспокоювався. Дитина померла в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, не приходячи до свідомості. 

«Попередньо, хлопчик помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне увʼязнення.

Раніше повідомлялось, що В Одесі правоохоронці розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика, тіло якого виявили в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі.

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