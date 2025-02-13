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Держекоінспекція вимагатиме ₴18 млн від браконьєра, який ловив рибу в нацпарку на Одещині

Державна екологічна інспекція вимагатиме відшкодування 18 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю через незаконний вилов риби на території нацпарку «Тузловські лимани».

Як повідомили у відомстві, інцидент стався у листопаді 2023 року. У озері Алібей, неподалік села Жовтий Яр на Одещині, браконьєр забороненими знаряддями виловив 420 камбал-глоса. Інспектори склали протокол та розрахували суму завданих збитків.

Незаконний улов на території нацпарку «Тузловські лимани». Фото: ДержекоінспекціяНезаконний улов на території нацпарку «Тузловські лимани». Фото: Держекоінспекція
Незаконний улов на території нацпарку «Тузловські лимани». Фото: ДержекоінспекціяНезаконний улов на території нацпарку «Тузловські лимани». Фото: Держекоінспекція

Повідомляється, що 8 січня цього року Татарбунарський районний суд Одеської області визнав чоловіка винним адмінправопорушенні. У зв’язку з цим Держекоінспекція подала претензію щодо відшкодування шкоди, заподіяної державі через порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області на території Національного природного парку «Тузловські лимани» затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу.

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