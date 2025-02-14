В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників
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- Даріна Мельничук
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14:00, 14 лютого, 2025
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У п'ятницю, 14 лютого, Україна повернула тіла 757 загиблих захисників за результатами репатріаційних заходів.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«На щиті» повернути полеглих оборонців з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ.
Зазначається, що полеглих оборонців повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України.
Нагадаємо, у січні також в Україну повернули 757 полеглих військовослужбовців.
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