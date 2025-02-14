В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників

Україна повернула тіла полеглих захисників. Фото: svidomi.in.ua

У п'ятницю, 14 лютого, Україна повернула тіла 757 загиблих захисників за результатами репатріаційних заходів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«На щиті» повернути полеглих оборонців з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ.

Зазначається, що полеглих оборонців повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, у січні також в Україну повернули 757 полеглих військовослужбовців.