  • пʼятниця

    14 лютого, 2025

  • 4.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині затримали шістьох підлітків за підпали військових автомобілів

На Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській областіНа Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одеській області затримали шістьох підлітків віком від 13 до 15 років, яких підозрюють у підпалах автомобілів українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Правоохоронці встановили, що підлітки шукали «легкі заробітки» через телеграм-канали. Спершу вони знаходили потенційні цілі, узгоджували їх з російськими кураторами, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей.

Зазначається, що затримали 14-річного учня одеського ліцею, який спалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Коли підліток не отримав обіцяної винагороди та спробував припинити співпрацю, російський куратор почав шантажувати його компроматом.

Також затримали 15-річного юнака за підпалив службового позашляховика ЗСУ та 16-річну дівчину за підпал двох військових авто в Хаджибейському районі Одеси.

Пізніше у Роздільнянському районі викрили ще трьох підлітків 13 і 15 років, які знищили автомобіль прикордонника.

На Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській областіНа Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській області
На Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській областіНа Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській області

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь Росії. Їм оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України), а також за умисне пошкодження майна шляхом підпалу (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканця Херсона обвинувачують у підпалі автомобіля військовослужбовця в Миколаєві.

Останні новини про: Одещина

На Одещині зросла захворюваність на грип та ГРВІ
Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини: одна людина постраждала
На Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві трирічного малюка
Реклама

Читайте також:

новини

На відновлення знищеного аеропорту Миколаєва знадобиться €13 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

«Ми швидко покажемо результат», — голова Держагентства відновлення про відбудову Посад-Покровського у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Реорганізація шкіл: Мішково-Погорілівську школу-інтернат перетворять на ліцей

Аліна Квітко

Останні новини про: Одещина

На Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві трирічного малюка
Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини: одна людина постраждала
На Одещині зросла захворюваність на грип та ГРВІ

У Миколаєві стався вибух в закладі харчування: загинуло двоє людей, ще вісім — поранені

Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

4 години тому

У січні бізнес на Миколаївщині сплатив понад ₴200 млн податків

Головне сьогодні