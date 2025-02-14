На Одещині затримали шістьох підлітків за підпали військових автомобілів

На Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одеській області затримали шістьох підлітків віком від 13 до 15 років, яких підозрюють у підпалах автомобілів українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Правоохоронці встановили, що підлітки шукали «легкі заробітки» через телеграм-канали. Спершу вони знаходили потенційні цілі, узгоджували їх з російськими кураторами, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей.

Зазначається, що затримали 14-річного учня одеського ліцею, який спалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Коли підліток не отримав обіцяної винагороди та спробував припинити співпрацю, російський куратор почав шантажувати його компроматом.

Також затримали 15-річного юнака за підпалив службового позашляховика ЗСУ та 16-річну дівчину за підпал двох військових авто в Хаджибейському районі Одеси.

Пізніше у Роздільнянському районі викрили ще трьох підлітків 13 і 15 років, які знищили автомобіль прикордонника.

На Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській області На Одещині затримали підлітків за підпали військових автомобілів. Фото: ГУНП в Одеській області

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь Росії. Їм оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України), а також за умисне пошкодження майна шляхом підпалу (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканця Херсона обвинувачують у підпалі автомобіля військовослужбовця в Миколаєві.