На Херсонщині троє дітей провалилися під лід: рятувальники знайшли тіло останньої дитини

Троє дітей потонули у крижаній воді річки Інгулець. Фото: ДСНС

В Херсонської області завершили пошукову операцію, під час якої були знайдені тіла трьох дітей, що провалилися під лід 13 лютого.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі 15 лютого.

Водолази ДСНС Херсонської області підняли з води тіла трьох загиблих дітей. Тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки були знайдені напередодні, а сьогодні знайшли тіло 13-річного хлопця.

За словами рятувальників, тіло хлопчика було виявлено на відстані 500 метрів від місця трагедії. У пошукових роботах брали участь 25 рятувальників, 5 одиниць техніки, плавзасоби та підводні дрони.

Нагадаємо, 13 лютого четверо дітей, що перебували на замерзлій річці Інгулець, провалилися під лід.

16-річна дівчина, що стала свідком події, спробувала допомогти, але сама потрапила під воду. Небайдужі люди змогли врятувати її та одну з дівчат. Вчора ввечері водолази за допомогою підводного дрона знайшли тіла двох інших дітей.

Троє дітей потонули у крижаній воді річки Інгулець. Фото: ДСНС Троє дітей потонули у крижаній воді річки Інгулець. Фото: ДСНС

Троє дітей потонули у крижаній воді річки Інгулець. Фото: ДСНС Троє дітей потонули у крижаній воді річки Інгулець. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у селі Новоселівка Первомайської територіальної громади Миколаївського району 8 листопада місцеві мешканці виявили у каналі тіло загиблого чоловіка.