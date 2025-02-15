На Херсонщині троє дітей провалилися під лід: рятувальники знайшли тіло останньої дитини
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- Аліна Квітко
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11:38, 15 лютого, 2025
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В Херсонської області завершили пошукову операцію, під час якої були знайдені тіла трьох дітей, що провалилися під лід 13 лютого.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі 15 лютого.
Водолази ДСНС Херсонської області підняли з води тіла трьох загиблих дітей. Тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки були знайдені напередодні, а сьогодні знайшли тіло 13-річного хлопця.
За словами рятувальників, тіло хлопчика було виявлено на відстані 500 метрів від місця трагедії. У пошукових роботах брали участь 25 рятувальників, 5 одиниць техніки, плавзасоби та підводні дрони.
Нагадаємо, 13 лютого четверо дітей, що перебували на замерзлій річці Інгулець, провалилися під лід.
16-річна дівчина, що стала свідком події, спробувала допомогти, але сама потрапила під воду. Небайдужі люди змогли врятувати її та одну з дівчат. Вчора ввечері водолази за допомогою підводного дрона знайшли тіла двох інших дітей.
Нагадаємо, що у селі Новоселівка Первомайської територіальної громади Миколаївського району 8 листопада місцеві мешканці виявили у каналі тіло загиблого чоловіка.
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