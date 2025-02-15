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СБУ порушила кримінальну справу через вибух у Миколаєві, внаслідок якого загинуло двоє людей

У Миколаєві стався вибух в закладі харчування. Фото: НацполіціяУ Миколаєві стався вибух в закладі харчування. Фото: Нацполіція

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через вибух, що стався 14 лютого на вулиці Пограничній у Миколаєві, поблизу закладу громадського харчування. Внаслідок підриву загинули двоє осіб.

Про це повідомляє видання «Суспільне». 

Речниця управління СБУ в Миколаївській області Яна Конопелько розповіла, що станом на 15 лютого триває слідство за частиною 3 статті 258 «Терористичний акт».

— Йдуть контррозвідувальні та оперативні заходи, слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, — повідомила речниця.

Як відомо, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. За даними поліції, внаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення.

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