Не витримала крига: На Одещині троє дітей провалилися під лід

В Одеській області троє підлітків загинули, провалившись під лід. Фото: ДСНС

В Одеській області під кригу провались троє підлітків, водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У суботу, 15 лютого в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав.

Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

«Шановні батьки, не дозволяйте дітям гуляти на льоду! Також, звертаємось до всіх, хто бачить «розваги» дітей на кризі! Будь ласка, не будьте байдужими, адже чужих дітей не буває. Попереджайте їх про небезпеку», – написали рятувальники.

В Одеській області троє підлітків загинули, провалившись під лід. Фото: ДСНС

В Одеській області троє підлітків загинули, провалившись під лід. Фото: ДСНС В Одеській області троє підлітків загинули, провалившись під лід. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на Херсонщині троє дітей провалилися під лід — рятувальники знайшли тіло останньої дитини.