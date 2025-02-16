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Російські війська атакували Херсон та 19 населених пунктів області: пошкоджено будинки та автівки

Обстріл Херсонщини, архівне фото: Суспільне ХерсонОбстріл Херсонщини, архівне фото: Суспільне Херсон

Минулої доби російські війська обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, постраждалих немає. 

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Іванівка, Микільське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Токарівка, Тягинка, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе та Херсон.

«Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватні автомобілі», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого російські війська здійснили атаку дронами на Миколаїв.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та комерційні приміщення.

 

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