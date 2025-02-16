Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Анна Гакман
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10:21, 16 лютого, 2025
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Сьогодні, 16 лютого, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Зазначається, що до 20:00 води не буде:
- від вулиці Віталія Бохонка, 37 до Космонавтів;
- пров. 1 Індивідуальний, 3;
- по вулиці 11 Лінія від 3-ої до 4 Поздовжньої.
Також для виконання ремонтних робіт на вулиці Слов'янська, 46 та 56 припинено водопостачання в мікрорайоні Тернівка.
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