Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі, архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 лютого, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що до 20:00 води не буде:

від вулиці Віталія Бохонка, 37 до Космонавтів;

пров. 1 Індивідуальний, 3;

по вулиці 11 Лінія від 3-ої до 4 Поздовжньої.

Також для виконання ремонтних робіт на вулиці Слов'янська, 46 та 56 припинено водопостачання в мікрорайоні Тернівка.

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