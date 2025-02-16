Учора, 16 лютого, на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1, що став уже другим підземним поштовхом у регіоні цього місяця.

Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, зареєстровано землетрус в районі села Браїлки.

За даними служби, землетрус стався на глибині 2 км. За класифікацією він відноситься до не відчутних.

На Полтавщині стався землетрус, скриншот з сайту Головного центру спеціального контролю

Нагадаємо, увечері 1 лютого в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,8. Землетрус відбувся між Полтавою та Решетилівкою близько 18:21. Однак негативних наслідків від поштовхів немає і до рятувальників ніхто не звертався.