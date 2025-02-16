На Полтавщині стався землетрус
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- Анна Гакман
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10:52, 16 лютого, 2025
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Учора, 16 лютого, на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1, що став уже другим підземним поштовхом у регіоні цього місяця.
Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, зареєстровано землетрус в районі села Браїлки.
За даними служби, землетрус стався на глибині 2 км. За класифікацією він відноситься до не відчутних.
Нагадаємо, увечері 1 лютого в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,8. Землетрус відбувся між Полтавою та Решетилівкою близько 18:21. Однак негативних наслідків від поштовхів немає і до рятувальників ніхто не звертався.
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