Синоптики прогнозують морози та ожеледицю на Миколаївщині
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- Анна Гакман
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3:10, 17 лютого, 2025
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Сьогодні, 17 лютого, в Миколаївській області очікується мінлива хмарність, без опадів, але з ожеледицею на дорогах.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, вітер буде слабким — 3-8 м/с, змінних напрямків. Температура повітря вночі становитиме 6-11° морозу, вдень — від -3° до +2°. У Миколаєві вночі прогнозують 7-9° морозу, вдень температура коливатиметься близько 0°.
Нагадаємо, у суботу, 15 лютого, на дорогах місцями утворювалась ожеледиця. 16 та 17 лютого опадів не очікується, але температура вдень буде від -5 до 0 градусів, а вночі — до -10 градусів. Вітер ослабне до 5-10 м/с. У період з 17 по 19 лютого у Миколаєві та області збережеться ожеледиця на дорогах.
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