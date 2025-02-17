Синоптики прогнозують морози та ожеледицю на Миколаївщині

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 17 лютого, в Миколаївській області очікується мінлива хмарність, без опадів, але з ожеледицею на дорогах.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вітер буде слабким — 3-8 м/с, змінних напрямків. Температура повітря вночі становитиме 6-11° морозу, вдень — від -3° до +2°. У Миколаєві вночі прогнозують 7-9° морозу, вдень температура коливатиметься близько 0°.

Нагадаємо, у суботу, 15 лютого, на дорогах місцями утворювалась ожеледиця. 16 та 17 лютого опадів не очікується, але температура вдень буде від -5 до 0 градусів, а вночі — до -10 градусів. Вітер ослабне до 5-10 м/с. У період з 17 по 19 лютого у Миколаєві та області збережеться ожеледиця на дорогах.